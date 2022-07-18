18 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
подземный переход, Челябинск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске отремонтируют подземный переход у "Детского мира"

В Челябинске на этой неделе начнется ремонт подземного перехода у "Детского мира" на проспекте Ленина. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, передает корреспондент Накануне.RU.

На баланс МБУ "Геоцентр" подземный переход был передан весной этого года. Он находится в неудовлетворительном состоянии.

"Мы составили смету, привлекли подрядную организацию и будем его ремонтировать. Будем восстанавливать ливневую канализацию, электропроводку, запланирован ремонт гидроизоляции и окраска стен", - рассказал Ксензов.

Также в настоящий момент проводится ремонт подземного перехода на 3-го Интернационала.

Теги: подземный переход, ремонт,



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