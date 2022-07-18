В Челябинске отремонтируют подземный переход у "Детского мира"

В Челябинске на этой неделе начнется ремонт подземного перехода у "Детского мира" на проспекте Ленина. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, передает корреспондент Накануне.RU.

На баланс МБУ "Геоцентр" подземный переход был передан весной этого года. Он находится в неудовлетворительном состоянии.

"Мы составили смету, привлекли подрядную организацию и будем его ремонтировать. Будем восстанавливать ливневую канализацию, электропроводку, запланирован ремонт гидроизоляции и окраска стен", - рассказал Ксензов.

Также в настоящий момент проводится ремонт подземного перехода на 3-го Интернационала.