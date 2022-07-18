18 Июля 2022
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Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

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Армия и ВПК Украина
Сергей Шойгу (2017) | Фото: function.mil.ru

Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Минобороны России.

Министр указал командующему группировки, что приоритет - уничтожение дальнобойного оружия, которым украинские войска наносят удары по мирным жителям Донбасса, а также полям пшеницы, хранилищам с зерном.

Отметим, Минобороны впервые официально назвало имя командующего российской группы войск "Восток" на Украине - это генерал-лейтенант Рустам Мурадов. С 2018 года он был заместителем командующего войсками Южного военного округа, а с ноября 2020 по сентябрь 2021 года командовал Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

Ранее Шойгу посетил командные пункты российских группировок "Юг" и "Центр", возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным. Напомним, после полного освобождения ЛНР сообщалось, что президент РФ подпишет указы о присвоении звания Герой России Лапину.

Теги: шойгу, группировка восток, дальнобойное оружие



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