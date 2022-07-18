Бывшего топ-менеджера ЦБ разыскивают за вымогательство и организацию похищения людей, - "Ъ"

Бывшего топ-менеджер Центробанка Дмитрия Рубинова объявили в международный розыск, сообщает "Коммерсантъ". По данным издания, он обвиняется в захвате заложников и вымогательстве.

Правоохранители считают, что Рубинов может быть связан с похищением трех человек, включая двухлетнего ребенка. Во время расследования выяснилось, что данные преступления напрямую связаны с попыткой бывшего топ-менеджера завладеть частью выведенных из банка "Таатта" активов.

Ранее Рубинова подозревали в махинациях. Отмечается, что он был бенефициаром ряда коммерческих банков, а также Центрального страхового общества , из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей.

Несмотря на то, что экс-менеджер не значился среди их официальных владельцев, следствие считало, что все сомнительные и противоправные сделки осуществляться в интересах его конечного бенефициара.

Уточняется, что в 2016 году Рубинов уехал в Израиль, гражданином которого он также является.