18 Июля 2022
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Митинг-концерт в честь Крымской весны в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге прошел очередной митинг в поддержку спецоперации

Сегодня утром у кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге прошел очередной митинг в поддержку спецоперации на Украине. Акцию организовало региональное отделение партии "Единая Россия". На мероприятии собралось около сотни человек.

Среди присутствующих многие держали флаги партии или ДНР. Выступление ведущего о подвигах ВС РФ прервала активистка, начавшая скандировать антивоенные лозунги. В ответ ведущий скандировал "Россия - это сила" - толпа сразу же его поддержала. Под шум митингующих, активистку вывели со сцены, позднее ее задержала полиция.

Неизвестной оказалась местная жительница Надежда Сайфутдинова, известная в уральской столице одиночными пикетом "с зашитым ртом" в протест специальной военной операции.

Завершился патриотический митинг гимном России в исполнении Олега Газманова. В общей сложности акция продлилась около 40 минут.

Теги: Екатеринбург, спецоперация, митинг



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