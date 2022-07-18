В Екатеринбурге прошел очередной митинг в поддержку спецоперации

Сегодня утром у кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге прошел очередной митинг в поддержку спецоперации на Украине. Акцию организовало региональное отделение партии "Единая Россия". На мероприятии собралось около сотни человек.

Среди присутствующих многие держали флаги партии или ДНР. Выступление ведущего о подвигах ВС РФ прервала активистка, начавшая скандировать антивоенные лозунги. В ответ ведущий скандировал "Россия - это сила" - толпа сразу же его поддержала. Под шум митингующих, активистку вывели со сцены, позднее ее задержала полиция.

Неизвестной оказалась местная жительница Надежда Сайфутдинова, известная в уральской столице одиночными пикетом "с зашитым ртом" в протест специальной военной операции.

Завершился патриотический митинг гимном России в исполнении Олега Газманова. В общей сложности акция продлилась около 40 минут.