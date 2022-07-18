Нигерия может рассмотреть запрос на признание независимости ДНР и ЛНР

Нигерия может рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР независимыми государствами, если он поступит.

"Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они (ДНР и ЛНР) пока не просили нас об этом... Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос", - цитирует РИА Новости посла Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху.

Ранее суверенитет ЛНР и ДНР признала Северная Корея (на этом форе Украина разорвала с КНДР дипломатические отношения). Также республики признают независимыми Россия, Южная Осетия. О намерении признать независимость донбасских республик ранее заявляли власти Сирии, но пока официально о признании не сообщалось.