В Челябинской области наказали кондуктора автобуса, которая высадила ребенка

В Еманжелинске кондуктора автобуса, которая высадила 10-летнего ребенка, не оплатившего проезд, привлекли к административной ответственности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

30 мая на остановке "Автостанция" кондуктор принудительно высадила 10-летенего ребенка, не оплатившего проезд, который находился без сопровождения взрослого лица.

В отношении кондуктора было возбуждено административное дело. С учетом впервые совершенного административного правонарушения она привлечена к ответственности в виде предупреждения.