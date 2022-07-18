18 Июля 2022
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Политика За рубежом
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (2021) | Фото: RT

Лиз Трасс готова провести переговоры с Путиным на саммите G20, если станет премьером Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае ее избрания премьер-министром страны готова провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Она оказалась единственным кандидатом на пост премьера, кто выразил такую готовность.

"Я думаю, что это очень важно: чтобы у нас был голос свободного мира, обращенный против Владимира Путина", - заявила Трасс, выступая на дебатах кандидатов в премьеры.

"Я была готова встретиться лицом к лицу с Сергеем Лавровым, я готова сказать Путину напрямую и сделать это перед такими важными "колеблющимися" странами как Индия и Индонезия. Так что я бы поехала на саммит G20 и вызвала бы Путина [на разговор]", - заявила Трасс.

Речь идет о встрече лидеров G20 осенью этого года, которая должна пройти в Индонезии. Ранее стало известно, что президент России получил приглашение на это мероприятие и, возможно, примет в нем участие в очной форме.

Остальные кандидаты в премьер-министры Великобритании отказались бы встречаться с Путиным.

Теги: лиз трасс, премьер-министр, великобритания, g20, переговоры, владимир путин



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