В Тюмени на протяжении 10 лет топит многоэтажный дом

Прошедший в минувшие выходные ливень в Тюмени стал причиной потопа в доме по ул. Домостроителей 6а. Жильцы дома жалуются на халатность и бездействие работников жилищной инспекции области и управляющей компании "Вектор", которая обслуживает дом, передает корреспондент Накануне.RU.

На видеоролике, опубликованном в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте" жительница дома показывает свою квартиру, на записи видно, как по стенам стекает вода, на полу образовались небольшие лужи. Женщина отмечает, что некоторые вещи безнадежно испорчены и не подлежат восстановлению. Вода заливает также общий коридор.

"Это все у нас с 2013 года. Обращения не помогают", - подытожила тюменка.

"Жилищная инспекция каждый раз не находит проблем в действиях УК. Считает, что все нормально. По факту УК не занимается ни аварийным, ни текущим ремонтом кровли в течение 10 лет. Они только подставляют тазики, которые при каждом дожде переполняются и вода в прямом смысле льется мне на голову. Последнее мое обращение было в приемную губернатора. Оно, естественно, было перенаправлено в Жилищную инспекцию, которая в очередной раз не видит в этом проблемы. С момента первого обращения в 2014 году жилищная инспекция не находит возможности обследовать кровлю, все "отписки" на основании предоставленных УК документов, часть из которых, я предполагаю, не соответствует действительности", - сообщила жительница дома.

Она отметила, что в квартире даже нет смысла делать ремонт, так как ее постоянно заливает.

Получить оперативный комментарий в УК "Вектор" не удалось. На звонок корреспондента Накануне.RU никто не ответил.