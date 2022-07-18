18 Июля 2022
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Армия и ВПК В России За рубежом
Беспилотник &quot;Охотник&quot; (2021) | Фото: Министерство обороны РФ

NYT: Россия достигла успехов в борьбе с западными беспилотниками на Украине и может получить преимущество

Военные аналитики считают, что российское оборудование для радиоэлектронной борьбы и противодействия дронам, включая устройства для создания помех, существенно помешало успеху американских и турецких беспилотников на Украине. Теперь Россия собирается закупить сотни беспилотников в Иране, получив новое важное преимущество в военной операции, пишет The New York Times.
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На прошлой неделе в Белом доме заявили, что Иран планирует в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, включая и те, что способны нести вооружения.

В недавнем докладе Королевского института объединенных служб, исследовательской организации в Лондоне, сделан вывод, что украинские беспилотники наблюдения, которые помогают нацеливаться на российские цели, "живут" всего около недели и уничтожаются российскими военными. Поэтому Украине нужно больше беспилотников.

"Украина и ее сторонники в Конгрессе умоляли США и их союзников предоставить как можно больше беспилотных летательных аппаратов, которые могут нести больше оружия и дольше оставаться в воздухе, таких как самолеты Grey Eagle. Официальные лица США пока отложили эти предложения, опасаясь, что "Серые орлы" станут легкой мишенью для российской ПВО. Это также может быть расценено президентом Владимиром Путиным как эскалация", - говорится в статье.

Россия, видимо, потеряла множество беспилотников на ранней стадии конфликта и сейчас пытается восполнить недостаток, совершенствуя их применение. В этом деле российские военные достигли определенных успехов, сказал газете украинский военнослужащий.

Возможная сделка России с Ираном подчеркивает постоянно растущую важность беспилотных летательных аппаратов для современных военных конфликтов, подчеркивает издание.

В июне курирующий оборонную промышленность вице-премьер Юрий Борисов заявил, что "мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств".

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахийан в интервью итальянскому изданию Republica заявил, что утверждения американской стороны о поставах России беспилотников не соответствуют действительности. Для Ирана важно как можно скорее достичь мира, и он не собирается помогать ни одной стороне. При этом Иран давно сотрудничает с Россией в сфере обороны, и никто не может лишить его права поставлять России любые виды вооружений.

Теги: Россия, Иран, беспилотник



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