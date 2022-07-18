18 Июля 2022
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Коллаж, квитанция ЖКУ, гроб (2021) | Фото: Накануне.RU

Главу "ГУП Газовые сети" и "Расчетный центр" посадили за присвоение 195 миллионов рублей

Руководитель ООО "ГУП Газовые сети" и ООО "Расчетный центр" Константин Кияткин из Екатеринбурга признан виновным по п. "а", "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, Кияткин специально организовал компании для сбора денежных средств с населения за коммунальные услуги и их передачи поставщикам топливно-энергетических ресурсов. Чтобы создать видимость исполнения своих обязательств, подсудимый частично оплачивал счета, однако с ноября 2017 года по май 2019, вместе с подельниками, все равно смог нанести ресурсоснабжающим организациям ущерб в 195 млн рублей.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Кияткину наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также обязал выплатить ресурсоснабжающим организациям свыше 184 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

В прокуратуре также отметили, что один из подельников Кияткина - Новиков, ранее также был приговорен к лишению свободы. Третий соучастник преступления находится в розыске.

Теги: ООО ГУП Газовые сети, ООО Расчетный центр, суд, срок



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