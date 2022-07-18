Во внеочередном заседании Совфеда нет конституционной необходимости - Клишас

Решения о проведении внеочередного заседания Совета Федерации пока не принято, сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он отметил, что "конституционной необходимости" в проведении такого заседания нет, "но вопрос о проведении заседания полностью в компетенции совета палаты".

Напомним, на прошлой неделе на внеочередное заседание посреди летних каникул собралась Госдума. Центральным событием заседания стало утверждение в должности вице-премьера главы Минпромторга Дениса Мантурова. Учитывая, что министров утверждает только Госдума, необходимости в сборе сенаторов действительно нет.