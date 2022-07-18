МИД КНР: Китай не будет сидеть сложа руки при эскалации конфликта на Украине

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин не намерен пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта.

Китай не является стороной украинского кризиса, однако не будет сидеть сложа руки, подчеркнул он в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Министр отметил, что Китай не собирается "подливать масло в огонь" и будет "упорно содействовать продвижению мирных переговоров", передает ТАСС.

"Украинский кризис нанес серьезный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире", - отметил Ван И. Глава МИД КНР призвал создать эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности Европы.