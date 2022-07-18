18 Июля 2022
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Политика За рубежом
Флаг Китая перед Домом народных собраний в Пекине (2022) | Фото: Reuters/Jason Lee

МИД КНР: Китай не будет сидеть сложа руки при эскалации конфликта на Украине

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин не намерен пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта.

Китай не является стороной украинского кризиса, однако не будет сидеть сложа руки, подчеркнул он в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Министр отметил, что Китай не собирается "подливать масло в огонь" и будет "упорно содействовать продвижению мирных переговоров", передает ТАСС.

"Украинский кризис нанес серьезный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире", - отметил Ван И. Глава МИД КНР призвал создать эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности Европы.

Теги: мид кнр, украина



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