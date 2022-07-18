В Екатеринбурге стартовал третий этап опрессовок

С 18 по 22 июня в Екатеринбурге пройдет третий этап опрессовок. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

Централизованные гидравлические испытания трубопроводов будут проводится расхоложенной водой с 23.00 до 06.00 без ограничения горячего водоснабжения. Если же в этот период горожане заметят отсутствие горячей воды, им рекомендуется обращаться в свои организации ЖКХ: УК, ТСЖ или РЭМП.

"На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо произвести надежное отключение систем отопления и вентиляции от обратных трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами. Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний. Автовладельцам рекомендуется не оставлять автомобильный транспорт в охранных зонах теплотрасс", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения на участках теплосетей течи воды или промоин грунта, необходимо звонить в центральную диспетчерскую службу администрации города: 005 (222-3-005).