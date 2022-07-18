На Южном Урале пациент больницы оформил кредит на соседа по палате

В Челябинской области задержали местного жителя, который оформил на соседа по палате кредит в размере 54 тыс. рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратился житель Златоуста с заявлением о мошенничестве. Ему стали поступать уведомления о необходимости выплаты займа в сумме 54 тысячи рублей, заявку на который он не подавал.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался житель Сатки. Он вместе с потерпевшим находился на лечении в городской больнице Златоуста вместе с потерпевшим. Поучив его персональные данные, он посредством интернета оформил микрозайм, указав при этом свой номер телефона. Денежными средствами распорядился в личных целях.

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.