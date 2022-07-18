Бандитский Екатеринбург: разборки в БЦ "Манхэттен" закончились перестрелкой на ВИЗе

18 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
пистолет (2021) | Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Бандитский Екатеринбург: разборки в БЦ "Манхэттен" закончились перестрелкой на ВИЗе

Стали известны новые подробности перестрелки на парковке вблизи дома №168б на улице Крауля в Екатеринбурге. По данным Telegram-канала Ural Mash, нарушителями порядка могли быть те же люди, которые чуть ранее устроили драку со стрельбой в БЦ "Манхэттен", скандально известном из-за истории с "рейдерским захватом". В разборках участвовало порядка 30 человек.

На место происшествия на ВИЗе прибыли правоохранители, однако обе конфликтующие стороны отказались писать заявления друг на друга. "Гром" и СОБР преследовали подозреваемых до стоянки, где продолжилась перестрелка. В это же время к "нападавшим" подъехало подкрепление, после чего последовали задержания.

Очевидцы сообщили Накануне.RU, что правоохранители "уложили" и некоторых обычных жителей ЖК на Крауля, которые в это время просто шли домой.

Сейчас оружие задержанных проверяют на легальность. Так, например, у одного из них в багажнике оказалась граната с надписью "муляж".

Минувшим вечером в БЦ "Манхэттен" на ул. Мамина-Сибиряка, 101 также произошла стрельба - неизвестные ворвались в холл и напали на охранников. В УК "Аурус" позднее заявили, что нападавшие якобы представляли интересы УК "Кировская", с которой "Аурус" уже какое-то время конфликтует по поводу обслуживания БЦ. На место выезжали наряды комплексных сил полиции и следственно-оперативная группа территориального ОВД.

В ГУ МВД по Свердловской области Накануне.RU пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Теги: ВИЗ, Екатеринбург, Манхэттен, перестрелка, Крауля



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.07.2022 21:44 Мск В Екатеринбурге - стрельба у жилого комплекса


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Заказать apple можно на сайте www.mvideo.ru