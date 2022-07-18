Бандитский Екатеринбург: разборки в БЦ "Манхэттен" закончились перестрелкой на ВИЗе

Стали известны новые подробности перестрелки на парковке вблизи дома №168б на улице Крауля в Екатеринбурге. По данным Telegram-канала Ural Mash, нарушителями порядка могли быть те же люди, которые чуть ранее устроили драку со стрельбой в БЦ "Манхэттен", скандально известном из-за истории с "рейдерским захватом". В разборках участвовало порядка 30 человек.

На место происшествия на ВИЗе прибыли правоохранители, однако обе конфликтующие стороны отказались писать заявления друг на друга. "Гром" и СОБР преследовали подозреваемых до стоянки, где продолжилась перестрелка. В это же время к "нападавшим" подъехало подкрепление, после чего последовали задержания.

Очевидцы сообщили Накануне.RU, что правоохранители "уложили" и некоторых обычных жителей ЖК на Крауля, которые в это время просто шли домой.

Сейчас оружие задержанных проверяют на легальность. Так, например, у одного из них в багажнике оказалась граната с надписью "муляж".

Минувшим вечером в БЦ "Манхэттен" на ул. Мамина-Сибиряка, 101 также произошла стрельба - неизвестные ворвались в холл и напали на охранников. В УК "Аурус" позднее заявили, что нападавшие якобы представляли интересы УК "Кировская", с которой "Аурус" уже какое-то время конфликтует по поводу обслуживания БЦ. На место выезжали наряды комплексных сил полиции и следственно-оперативная группа территориального ОВД.

В ГУ МВД по Свердловской области Накануне.RU пообещали прокомментировать ситуацию позднее.