18 Июля 2022
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Политика В России
Сергей Лавров (2021) | Фото: Накануне.RU

Лавров допустил, что наводчики НАТО руководят действиями ВСУ "на земле"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что инструкторы и наводчики реактивных систем залпового огня из НАТО руководят действиями украинских военных "на земле". Об этом он заявил в статье для "Известий".

Глава МИД РФ выразил надежду, что "среди европейцев остались ответственные политики", которые понимают, "какими последствиями это чревато".

В апреле сообщалось, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о том, что поставки вооружений Киеву от НАТО усугубляют ситуацию на Украине и могут привести к "непредсказуемым последствиям". Эту информацию подтвердил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Теги: лавров, инстукторы нато, всу



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