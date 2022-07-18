Лавров допустил, что наводчики НАТО руководят действиями ВСУ "на земле"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что инструкторы и наводчики реактивных систем залпового огня из НАТО руководят действиями украинских военных "на земле". Об этом он заявил в статье для "Известий".

Глава МИД РФ выразил надежду, что "среди европейцев остались ответственные политики", которые понимают, "какими последствиями это чревато".

В апреле сообщалось, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о том, что поставки вооружений Киеву от НАТО усугубляют ситуацию на Украине и могут привести к "непредсказуемым последствиям". Эту информацию подтвердил посол РФ в США Анатолий Антонов.