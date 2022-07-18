Лавров объяснил смысл предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в члены ЕС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров полагает, что часть геополитического гамбита против России – предоставление Украине и Молдавии (которой, по мнению министра, тоже уготована незавидная участь) статуса страны – вечного кандидата в ЕС.

"Пока же рекламируют инициированное главой Франции Эммануэлем Макроном "европейское политическое сообщество", где особых финансово-экономических благ не будет, но будут требования полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях. Тут уже принцип не "или-или", а "кто не с нами, тот против нас". Что это за "сообщество", пояснил сам Макрон: ЕС пригласит войти в него все европейские страны — "от Исландии до Украины", но не Россию. Сразу оговорюсь, что нам туда и не надо, но показательно само заявление, раскрывающее суть этой новой заведомо конфронтационной, разобщающей затеи", - написал Лавров в статье для "Известий".

Украине, Молдавии, другим странам, которых сегодня обхаживает ЕС, суждено быть статистами в играх Запада. США, как главный продюсер этих постановок, заказывают музыку и сюжетную линию, на основе которых в Европе пишут антироссийский сценарий.

"Актёры готовы, у них есть навыки, обретённые ещё в "Квартале 95", они смогут и пафосные тексты озвучить не хуже, чем уже подзабытая Грета Тунберг, да и на музыкальных инструментах сыграть, если надо. Актёры хорошие: вспомните, как убедительно президент Украины Владимир Зеленский сыграл демократа в "Слуге народа", борца с коррупцией, против дискриминации русских и вообще "за всё хорошее". Вспомните и сравните с тем, как он на посту президента мгновенно перевоплотился буквально по системе Станиславского: запрет на русский язык, образование, СМИ, культуру. "Если вы ощущаете себя русскими, то ради ваших детей и внуков отправляйтесь жить в Россию". Добрый совет. Жителей Донбасса назвал не людьми, а "особями". А про нацистский батальон "Азов*" сказал: "Они такие, какие есть. У нас таких много"", - пишет Лавров.

*"Азов", "азовцы" – украинское боевое подразделение, которое Генпрокуратура РФ просит признать террористической организацией и запретить на территории РФ. Верховный суд РФ назначил на 2 августа 2022 г. рассмотрение вопроса о признании "Азова" террористической организацией.