18 Июля 2022
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Армия и ВПК В бывшем СССР Украина
Запуск крылатой ракеты Р-500 оперативно-тактического ракетного комплекса 9К720 &quot;Искандер-М&quot; (2017) | Фото: Министерство обороны РФ

"Искандеры" уничтожили склады и командные пункты ВСУ

Минобороны России показало кадры боевой работы ракетных комплексов "Искандер" по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Как заявил начальник расчета пусковой установки по имени Николай, была выполнена задача по нанесению ракетного удара по складам, по командным пунктам ВСУ. Отмечается, что все цели были поражены.

Начальник расчета среди преимуществ крылатой ракеты отметил её низкую высоту полета. Кроме того, ее не берет ПВО. "Машина современная. Все исправно работает", - отметил Николай, сообщает "РЕН ТВ".

Ранее у населенного пункта Березань в Одесской области высокоточными ракетами "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon американского производства.

Теги: Искандеры, ракеты, ВСУ



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