СМИ: отремонтированная турбина для "Северного потока" отправлена в Германию

17 июля турбина Siemens Energy для компрессорной станции "Портовая" российского газопровода "Северный поток" отправлена с ремонтного предприятия в Канаде.

Её доставили самолетом в Германию. После этого еще пять-семь дней машина будет добираться в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней.

Тем временем, "Газпром" до сих пор не подтвердил, что увеличит прокачку по "Северному потоку", как только получит отремонтированную турбину. Компания ждет от Siemens письменной гарантии возможности безопасно транспортировать и ремонтировать остальные машины, сообщает "Коммерсант".

Напомним, Канада временно сняла санкции с оборудования, необходимого "Газпрому" для прокачки газа по "Северному потоку". Власти страны выдали временную лицензию (до 2024 года) компании Siemens Energy – она сможет заниматься ремонтом и транспортировкой турбин для "Газпрома".