Инфекционист Сапронов: В конце лета Россию ждет пик начавшейся волны заболеваемости

В конце лета Россию ждет пик начавшейся волны заболеваемости коронавирусом.

Как сообщил заведующий инфекционным отделением №2 ЦКБ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов, при этом вакцина дает надежную защиту и не нуждается в изменениях: они потребуются только в том случае, когда ее эффективность опустится до 30%.

Не все штаммы, широко распространяющиеся в других странах, становятся доминантными в России, "Омикрон" пока вытесняет остальные варианты COVID-19. Радует то, что у переболевших им чуть меньше выражен постковидный синдром. И все же в преддверии возможного роста заболеваемости целесообразно провести ревакцинацию.

По словам медика, первый подъем заболеваемости произойдёт в конце июля — начале августа, когда в крупные города из отпусков вернется первая волна отдыхающих, а оттуда инфекция может распространиться дальше по регионам.

Второй подъем ожидается в сентябре-октябре или чуть раньше — в конце августа-начале сентября, когда с курортов приедут остальные туристы, сообщают "Известия".