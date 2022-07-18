18 Июля 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Инфекционист Сапронов: В конце лета Россию ждет пик начавшейся волны заболеваемости

В конце лета Россию ждет пик начавшейся волны заболеваемости коронавирусом.

Как сообщил заведующий инфекционным отделением №2 ЦКБ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов, при этом вакцина дает надежную защиту и не нуждается в изменениях: они потребуются только в том случае, когда ее эффективность опустится до 30%.

Не все штаммы, широко распространяющиеся в других странах, становятся доминантными в России, "Омикрон" пока вытесняет остальные варианты COVID-19. Радует то, что у переболевших им чуть меньше выражен постковидный синдром. И все же в преддверии возможного роста заболеваемости целесообразно провести ревакцинацию.

По словам медика, первый подъем заболеваемости произойдёт в конце июля — начале августа, когда в крупные города из отпусков вернется первая волна отдыхающих, а оттуда инфекция может распространиться дальше по регионам. 

Второй подъем ожидается в сентябре-октябре или чуть раньше — в конце августа-начале сентября, когда с курортов приедут остальные туристы, сообщают "Известия".

Теги: коронавирус, эпидемия



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