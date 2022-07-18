СМИ: Россия намерена отклониться от закупок западной вычислительной техники

Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию предложения по изменению в ЕАЭС правил госзакупок вычислительной техники, серверов и систем хранения данных.

По сути, речь идет о том, что Москва как крупнейший в союзе госзаказчик намерена уклониться от закупок, по крайней мере для госнужд, западной вычислительной техники, перемаркированной в странах союза как "товары ЕАЭС".

Российские власти не хотят повторения на рынке IT-оборудования сценария "белорусских" креветок. Минпромторг России согласен на поставки евразийской электроники, только если она будет действительно собираться в союзе компаниями без контроля инвесторов из стран вне ЕАЭС, сообщает "Коммерсант".