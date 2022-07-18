Исследование: оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 13 лет

Настроения частных компаний России в отношении перспектив на ближайшие 12 месяцев в июне 2022 года резко упали, до наихудших значений за всю историю наблюдений с 2009 года.

Согласно опросу Russia Business Outlook глобального провайдера финансовой информации S&P Global, среди угроз дальнейшему развитию участники исследования чаще всего называли растущие цены на сырье и материалы, негативное воздействие ограничительных мер на внешний спрос на российские товары и ощутимый спад покупательной способности россиян.

S&P Global рассчитывает оценку оптимизма бизнеса как разницу между долей компаний, которые планируют увеличение своего выпуска в ближайший год, и долей компаний, ожидающих спада. В России в июне текущего года это сальдо резко сократилось до 5% после 34% в феврале.

Предыдущий антирекорд был установлен российским бизнесом осенью 2020 года — тогда ожидания отечественных компаний ухудшились в связи с эпидемией COVID-19. Сальдо настроений тогда составило 6% в пользу оптимистов, сообщает РБК.

Напомним, предпринимательские объединения, представляющие крупнейшие производственные, торговые и транспортные компании, направили письмо на имя первого вице-премьера России Андрея Белоусова с просьбой дать поручение о моратории на индексацию тарифа системы "Платон" на 2023 год.