Власти готовят меры поддержки аэропортов

Министерство транспорта и Росавиация совместно с профильными ассоциациями по поручению главы кабина РФ Михаила Мишустина готовят проект постановления по поддержке воздушных гаваней в условиях санкций Запада.

Проект предусматривает выделение бюджетных средств на "частичное возмещение расходов по основной производственной деятельности и процентов по инвестиционным кредитам в условиях внешнего санкционного воздействия, понесенных аэропортами в период с апреля по октябрь 2022 г".

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой н письмо Росавиации, направленного в ассоциацию "Аэропорт".

В отличие от закрытых на время СВО аэропортов юга России действующие воздушные гавани пока не получили от государства ни рубля. Им могут возместить расходы по основной деятельности и помочь с кредитами.

Как сообщалось ранее, российские аэропорты готовят свои предложения по перераспределению 100 млрд руб. субсидий, которые до октября должны были получить авиаперевозчики за поддержание пассажиропотока.