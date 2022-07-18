"Сбер" ведет разработку аналога TikTok

Компания "Сберинтертейнмент", дочка "Сбера", готовит к запуску две новые соцсети – аналог TikTok с вертикальными видео под названием Chipz и "Панч" для создания и продвижения музыки.

В настоящее время идет закрытое бета-тестирование приложений. Разработкой проектов занимается ООО "ЕСН", которое зарегистрировано "Сберинтертейнментом" 20 февраля 2021 года, а руководят командой выходцы из "Газпром-медиа" и "Яндекс.Дзена".

Информация о новых соцсетях также появилась в базе "СПАРК-Интерфакс" и на сайтах обоих проектов.

Из видеопрезентации Chipz следует, что сервис должен стать аналогом TikTok, который "объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть", сообщают "Ведомости".

Chipz может стать уже третьим российским проектом соцсети на основе обмена вертикальными видеороликами.