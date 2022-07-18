18 Июля 2022
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Наука и техника В России
Здание Президиума РАН в Москве (2022) | Фото: Накануне.RU

СМИ: фаворитом на пост президента РАН является Александр Сергеев

Президиум Российской академии наук (РАН) сформировал список претендентов на должность президента учреждения и 19 июля направит его в кабмин РФ.

Правительство вынесет кандидатов на обсуждение общего собрания РАН, оно выберет будущего президента академии. В списке номинантов – нынешний президент РАН Александр Сергеев, научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.

По словам экспертов, выборы пройдут по схожему с 2017 году сценарию, хоть и при меньшей конкуренции. Тогда в них участвовали пять человек, а во второй тур вышли Нигматулин и Сергеев, занимавший должность директора нижегородского Института прикладной физики РАН.

Кандидаты еще не представили свои программы. Вице-президент РАН Сергей Люлин считает, что Сергеев "уже решает" задачи по повышению статуса академии, усилению ее влияния на академические институты, воссозданию юридически независимой структуры РАН в Санкт-Петербурге по аналогии с сибирским, дальневосточным и другими отделениями РАН, сообщают "Ведомости".

Ранее Сергеев рассказал, что в состав РАН были избраны новые академики (91) и члены-корреспонденты (211). Благодаря новым "вливаниям" средний возраст РАН немного изменился – "академия "помолодела" на год-полтора".

Теги: РАН, Александр Сергеев, наука



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