Овсянникову отпустили из ОВД

Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову отпустили из ОВД.

На неё составили административный протокол о дискредитации армии России.

По словам адвоката Дмитрия Захватова, это связано с выступлением экс-журналистки у Басманного суда в защиту Ильи Яшина. Суд по делу состоится 21 июля.

Напомним, 17 июля сотрудники правоохранительных органов приехали по месту жительства бывшего редактора Первого канала в Подмосковье, и задержали её. Овсянникова вернулась в Россию, и на днях она вышла с очередным провокационным плакатом к Кремлю.