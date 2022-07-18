18 Июля 2022
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Общество В России
Первый канал, Марина Овсянникова, Екатерина Андреева (2022) | Фото: Первый канал

Овсянникову отпустили из ОВД

Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову отпустили из ОВД.

На неё составили административный протокол о дискредитации армии России.

По словам адвоката Дмитрия Захватова, это связано с выступлением экс-журналистки у Басманного суда в защиту Ильи Яшина. Суд по делу состоится 21 июля.

Напомним, 17 июля сотрудники правоохранительных органов приехали по месту жительства бывшего редактора Первого канала в Подмосковье, и задержали её. Овсянникова вернулась в Россию, и на днях она вышла с очередным провокационным плакатом к Кремлю.

Теги: Овсянникова, задержания, Первый канал, журналисты



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