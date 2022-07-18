18 Июля 2022
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Политика Украина
Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский отстранил от должности генпрокурора и главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины от исполнения обязанностей Ивана Баканова, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.

"В соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора", - отмечается в документе.

Президент также отстранил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова от исполнения обязанностей.

"Согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, утвержденного Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей председателя Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Теги: Зеленский, СБУ, генпрокурор, Иван Баканов, Ирина Венедиктова



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