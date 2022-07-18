"Куда уходят наши деньги?" Жители домов на Вторчермете обвиняют УК "Шарташская" в финансовых махинациях

Жители домов на Дорожной в Екатеринбурге пожаловались на управляющую компанию "Шарташская", которая, по их словам, не только не выполняет своих обязанностей, но еще и выставляет огромные счета за коммунальные услуги.

Домам № 11, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 на улице Дорожной всего 10 лет, однако жильцы считают, что их подъезды больше смахивают на барак: грязь, неприятный запах, рисунки на стенах и в лифтах, подтеки от труб. При этом каждую неделю в подъездах вывешиваются объявления о проведении уборки, а при жалобе на состояние дома, жильцам в УК вручают документ о завершении косметического ремонта. Екатеринбуржцы уверяют, что с 2012 года в доме ни разу не проводилась генеральная уборка, а о ремонте говорить и вовсе смешно.

"Счета-то хорошие они выставляют, а качество оставляет желать лучшего. Они с нас собирают деньги, но дому ничего же не сделали: не посадили ни одной клумбы, ни одного кустарника. Даже дыры на парковке не залатали. У нас при переходе в 2012 году на спецсчет, была сумма около 600 тыс., и мы отголосовали за установку светодиодных светильников в подъезде и входных дверей. Светильники поставили, но через несколько дней возле лифтов все сняли. А на двери "денег не хватило" - там около 300 тыс. оставалось. Их УК, вероятно, в карман себе положила, потому что директор УК нам сказал, что все ушло "на нужды дома". Но какие нужды, если дом первый год стоит?" - говорят местные жители.

Касательно парковки у жильцов домов с УК отдельная война. Еще в 2014 году на компанию завели дело из-за установки "лягушек" для оплаты парковочного места. После того, как екатеринбуржцы отвоевали свои права, счет за парковку в коммунальных платежах стал постепенно и необоснованно подниматься. С 750 руб. он вырос до 1 тыс. 650. При этом ни ограждений, ни шлагбаума, ни освещения, ни камер, предусмотренных планом, управляющая компания не предоставила.

"Нам говорят - "вы что, в элитном доме живете?" Так давайте мы и не будем как за элитный платить. У меня есть с чем сравнивать – родители в Солнечном живут, и там только чихнул кто-то, сразу все сделали. Комплекс-то открытый – паркуются с других домов. Они заключили с провайдерами договоры аренды. Я сделала запрос – где деньги-то с аренды? Мне сказали, что жильцы не отголосовали по этим деньгам, а значит УК может тратить их по своему усмотрению. Долгов (директор УК "Шарташская") лично сказал мне, что средства ушли на незапланированную сигнализацию, а при проверке заявил, что на содержание и инженерные сети, чего просто нет", - рассказала Анастасия.

Дело доходит до порчи имущества и угроз безопасности граждан. С 9 этажа дома №19 кто-то выбрасывает на крыши машин кирпичи, при этом, видимо, выковыривая их с самого подъездного балкона. Сообщения о недостающих на балконе кирпичах, о шатающихся кирпичных простенках у подъездов в УК, по словам жильцов, игнорируются. При этом, опять же "по плану", в доме каждый год весной и осенью проходит жилищная проверка.

Плановая проверка лифтов в доме №21 в январе-феврале текущего года тоже показала "идеальное состояние" техники. Однако уже в мае тросы лифта оборвались, а комплектующие вышли из строя. Вопрос о тщательности проведения проверки в УК остался без ответа.

Жильцы говорят, что на все вопросы, просьбы, требования у директора Алексея Долгова один ответ – денег нет, все потратили "на нужды дома". По документам, утверждают жильцы, все складывается, а потому и вышестоящие органы, доверяющие "отписке" УК, присылают горожанам отказные. Но по факту ничего из обещанного компанией не выполняется, а счета все растут, говорят местные жители.

За содержание жилья управляющая компания выставляет счет в 2 тыс. рублей, плюсом 1,5 тыс. "за дополнительные услуги". При этом, по словам горожан, слесарь "за любой винтик всегда требует денег, но квитанцию не выдает". Обязательное ежегодное отчетное собрание тоже не проводится. Именно на нем УК должна предоставлять жильцам отчет о потраченных деньгах и запланированных тратах на следующий год.

По словам жильцов ЖК "Триумф", а именно так называется комплекс домов на улице Дорожной, к 1 августа во дворе дома №25 по плану должны установить камеры, однако директор УК отправился в отпуск. В его отсутствие никто из компании говорить о сроках благоустройства или уборки/ремонта "не уполномочен" – должности и.о. нет. При встрече, по словам жильцов, Долгов говорит уклончиво и мастерски уходит от ответа, а на любые угрозы о смене УК или образовании ТСЖ якобы язвительно заявляет: "Ну, попробуйте".

Директор УК "Шарташская" Алексей Долгов рассказал Накануне.RU свою версию происходящего. По его словам, жильцы не довольны скорее графиком уборки, а не ее качеством, однако увеличение количества проводимых уборок понесет за собой и повышение оплаты услуг. Многие, по его мнению, также сравнивают нынешнюю ситуацию с условиями в микрорайоне "Солнечный", где жили сами или живут из близкие.

"Жилые дома и районы Екатеринбурга - все разные и с разной степенью благоустройства. Универсального продукта в данном случае нет, и нужно понимать, что что-то доступно, что-то нет. На Дорожной в принципе невозможно в такой степени благоустройство (как в Солнечном). Там, например, охрана комплекса, патрулирование и прочее. Плюс количество уборок - их там в количественном плане больше, но есть минимальный срок, который в данном случае УК "Шарташская" исполняет на 100%. Людям просто хочется большего и поэтому они обращаются и к нам, и к надзорным органам. Качество уборки в их понимании, чтобы там постоянно было чисто в местах общего пользования, но по факту их просто не устраивает график. Мы можем график сделать больше, но тогда и платить придется больше, а платить больше они не собираются", - заявил Долгов.

Он также подчеркнул, что обвинения в присвоении денег - "чушь собачья". На вопрос же о передаче домов в управление самих жителей, директор УК заявил, что создание ТСЖ не гарантирует положительного исхода. Если же горожане действительно хотят что-то поменять, у них есть два выхода: переезжать в другие районы/дома или проводить собрание и определять характер желаемых предоставляемых услуг. Так, по словам Долгова, ему однажды заявил глава ТСЖ и директор УК в его доме.

Несмотря на презентабельность домов и привлекательные "квадраты", ЖК "Триумф" будто действительно привлекает к себе сплошные проблемы и несчастья. Именно здесь сектант религиозной общины "Ученики Христа" Иван Казанцев убил своего младшего сына, после чего отправился в психбольницу.

В 2016 году, после, казалось бы, решенной проблемой с "лягушками" к дому №17 приехали новые парковщики со своими тарифами, заявив, что действуют с разрешения управляющей компании "Шарташская". При этом разрешения от администрации района на "захват парковки" у них не было. Но оно, по всей видимости, им и не было нужно - все подробно (на кулаках) объяснить жильцам приехала "братва".

УК "Шарташская" попадала в поле зрения СМИ и после того, как пригрозила жильцам обслуживаемых домов коллекторами за 2-месячные долги по коммуналке. Не обошлось и без истории о попытке создания собственного ТСН (товарищество собственников недвижимости) домом №23. Инициатору идеи сразу же стали приходить СМС с угрозами "переломать ноги", после чего началась настоящая травля: замазывание дверного замка суперклеем, обесточивание квартиры, задымление жилья газовым баллончиком и, впоследствии, самоличные демонтаж (молотком), купленных владельцем квартиры, камер, о чем писали местные СМИ.

Накануне.RU также направило запрос в Госжилинспекцию по Свердловской области, однако не получило ответ на момент публикации.