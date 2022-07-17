Адвокат подтвердил задержание Овсянниковой

Адвокат Дмитрий Захватов подтвердил задержание правоохранительными органами бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Ее задержали у себя дома, пока не знаем, куда отвезли. Предполагаю, что это как-то связано с ее пикетом", — рассказал Захватов.

Сотрудники правоохранительных органов приехали по месту жительства бывшего редактора Первого канала в Подмосковье. Причина задержания в настоящее время не уточняется.

Напомним, Овсянникова вернулась в Россию и на днях она вышла с очередным провокационным плакатом к Кремлю.

Как сообщало Накануне.RU, 14 марта Овсянникова в прямом эфире программы "Время" на Первом канале вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой и развернула антивоенный плакат, посвященный украинской теме. 15 марта суд оштрафовал редактора Первого канала на 30 тыс. руб. за административное нарушение. Отмечалось, что "административка" была возбуждена не за демонстрацию плаката, а за призывы, прозвучавшие в заранее записанном Овсянниковой антивоенном видеокомментарии.

Овсянникова после скандала покинула Россию и получила место в немецкой газете Die Welt. 3 июля журналистка заявила о завершении трехмесячного контракта с изданием.