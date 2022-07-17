18 Июля 2022
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Происшествия За рубежом Украина
Ан-12, крушение в Греции (2022) | Фото: телеканал &quot;Звезда&quot;

В Греции заявили, что белое вещество, обнаруженное вокруг разбившегося Ан-12, "не вызывает беспокойства"

Опасных веществ на месте крушения украинского самолета Ан-12 не обнаружено, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Пангео Филиппоса Анастасиадиса.

По его словам, белое вещество неизвестного происхождения, обнаруженное дронами вокруг разбившегося самолета, "не вызывает беспокойства"

"Оно не является радиоактивным или биологическим материалом, опасным для здоровья населения. Таков вывод был сделан в результате обследования, проведенного членами специальной междисциплинарной роты ядерной, биологической и химической защиты Министерства национальной обороны Греции, прибывшими из Афин, и это позволяет приступить к сбору тел восьми погибших членов экипажа самолета", - заявил он.

Мэр отметил, что сотрудники специального подразделения по борьбе с природными катастрофами уже начали работать на месте происшествия и пытаются с особой тщательностью собрать останки погибших. Сейчас обнаружено шесть из восьми тел. Тела членов экипажа будут доставлены для судебно-медицинской экспертизы в Комотини, а после этого будут переданы там дипломатическим представителям Украины в Греции. Группы специалистов по взрывчатым веществам продолжают выполнять сложную задачу по обнаружению боеприпасов, которые разбросаны на большом расстоянии от обломков самолета.

Украинский Ан-12 упал на территории Греции. Перед крушением экипаж сообщил о неполадках с двигателем. Самолет перевозил сербское оружие в Бангладеш, а не на Украину, заявил министр обороны Сербии.

Сообщалось, что самолет перевозил 11,5 тонн осветительных мин.

Теги: Ан-12, Сербия, вещество



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