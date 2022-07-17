Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае нападения на Крым

В случае нападения на Крым руководство Украины будет одномоментно и без шансов на укрытие подвержено Судному дню в случае атаки на Крым. Такое заявление на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент Накануне.RU.

Медведев прокомментировал заявления некоторых украинских политиков, угрожавших нападением на Крым. Авторов этих заявлений российский политик назвал "экзальтированными кровавыми клоунами".

"Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "судный день", очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно", - заявил Медведев.

Также он прокомментировал сроки спецоперации, отметив, что "такие действия не носят моментального характера", а также подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты и что это рано или поздно осознают и те, кто "подкармливает" Киев деньгами и оружием. Угрозы для РФ будут сняты, в том числе путем демилитаризации Украины

При этом отказ Украины или стран НАТО признать Крым российским Дмитрий Медведев назвал системной угрозой для РФ.