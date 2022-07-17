Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае нападения на Крым

18 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России В бывшем СССР За рубежом Крым Украина ДНР и ЛНР
Телеинтервью премьер-министра России Дмитрия Медведева (2019) | Фото: youtube.com

Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае нападения на Крым

В случае нападения на Крым руководство Украины будет одномоментно и без шансов на укрытие подвержено Судному дню в случае атаки на Крым. Такое заявление на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент Накануне.RU.

Медведев прокомментировал заявления некоторых украинских политиков, угрожавших нападением на Крым. Авторов этих заявлений российский политик назвал "экзальтированными кровавыми клоунами".

"Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "судный день", очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно", - заявил Медведев.

Также он прокомментировал сроки спецоперации, отметив, что "такие действия не носят моментального характера", а также подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты и что это рано или поздно осознают и те, кто "подкармливает" Киев деньгами и оружием. Угрозы для РФ будут сняты, в том числе путем демилитаризации Украины

При этом отказ Украины или стран НАТО признать Крым российским Дмитрий Медведев назвал системной угрозой для РФ.

Теги: Крым, Дмитрий Медведев, Украина, судный день



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Купить по выгодной цене tp link tl wr842n обвал цен на складе мвидео!