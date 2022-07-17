17 Июля 2022
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спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

ВСУ ударили из американской РСЗО HIMARS по волонтерам

ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по Луганской Народной Республики. Жертвами удара стали волонтеры организации "Пища жизни. Донбасс". Об этом в своем telegram-канале сообщил ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент Накануне.RU.

Общественники занимались тем, что ездили самые опасные районы республики и кормили голодающих людей.

"​​С горечью узнал о гибели представителей общественной организации "Пища жизни. Донбасс", — ее руководителя Кирилла Губарева и волонтера Максима Веровского в результате подлого и циничного обстрела мирного Алчевска киевскими националистами. Неравнодушные, сопереживающие ребята сделали служение нуждающимся смыслом своей жизни. Желая помочь мирным жителям, пострадавшим в результате украинской агрессии, парни, не жалея себя, направлялись в самые опасные районы нашей республики — регулярно выезжали в Северодонецк, Лисичанск, Попасную. Развозили горячие обеды для обездоленных и страждущих от голода, одиноким старикам и инвалидам. Искренне соболезную родным и близким погибших волонтеров. Это наша общая боль", - прокомментировал глава ЛНР.

Он подчеркнул, что столь циничное преступление киевского режима не останется безнаказанным.

Теги: спецоперация, Украина, ДНР, ЛНР, волонтеры, Пища жизни донбасс, РСЗО HIMARS



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