ВСУ ударили из американской РСЗО HIMARS по волонтерам

ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по Луганской Народной Республики. Жертвами удара стали волонтеры организации "Пища жизни. Донбасс". Об этом в своем telegram-канале сообщил ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент Накануне.RU.

Общественники занимались тем, что ездили самые опасные районы республики и кормили голодающих людей.

"​​С горечью узнал о гибели представителей общественной организации "Пища жизни. Донбасс", — ее руководителя Кирилла Губарева и волонтера Максима Веровского в результате подлого и циничного обстрела мирного Алчевска киевскими националистами. Неравнодушные, сопереживающие ребята сделали служение нуждающимся смыслом своей жизни. Желая помочь мирным жителям, пострадавшим в результате украинской агрессии, парни, не жалея себя, направлялись в самые опасные районы нашей республики — регулярно выезжали в Северодонецк, Лисичанск, Попасную. Развозили горячие обеды для обездоленных и страждущих от голода, одиноким старикам и инвалидам. Искренне соболезную родным и близким погибших волонтеров. Это наша общая боль", - прокомментировал глава ЛНР.

Он подчеркнул, что столь циничное преступление киевского режима не останется безнаказанным.