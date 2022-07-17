Проваленная Смольным прививочная кампания грозит Петербургу новым всплеском заболеваемости COVID-19

Число заболевших за сутки коронавирусом нового типа в Петербурге продолжает стремительно расти. По данным федерального оперативного штаба, в городе на Неве выявлено 435 новых случаев заражения — на 71 больше, чем накануне. За последние 24 часа опасный вирус унес жизни еще восьми человек в городе на Неве. Текущая эпидемиологическая в Северной столице является одной из самых неблагоприятных среди других российских регионов, с каждым днем ситуация лишь ухудшается. Во многом это результат проваленной администрацией губернатора Александра Беглова прививочной кампании во втором по численности населения мегаполисе РФ.

По официальным данным Смольного, на сегодняшний день в реанимациях в тяжелом состоянии в связи с коронавирусом и пневмонией находятся 120 петербуржцев, из ник к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 25. В общей сложности проходят лечение в стационарах 835 человек. При этом еще 2004 лечатся амбулаторно.

Напомним, в СМИ неоднократно отмечалось, что темпы вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге на фоне нескольких последних всплесков заболеваемости продолжали оставаться крайне невысокими. Это обусловлено неэффективными мерами городского Комитета по здравоохранению, возглавляемого Дмитрием Лисовцом, в борьбе с пандемией. В частности, откровенно слабую работу ведомства отмечал завкафедры эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ, профессор Алексей Яковлев. Провал прививочной кампании Смольным летом 2021 года привел к серьезным последствиям, которые ощущаются и сейчас — Северная столица рискует снова возглавить антирейтинг регионов с самыми высокими суточными показателями заболеваемости ковид, а также числу летальных исходов в связи с этим вирусом.

Помимо увеличения числа заболевших COVID-19 в Петербурге остаются нерешенными еще немало проблем в городской системе здравоохранения, которые в аппарате градоначальника Беглова продолжают игнорировать на протяжении последних нескольких лет подряд. Так, в январе и феврале текущего года в поликлиниках в разных районах возникла острая нехватка врачей, в связи с чем горожане были вынуждены выстраиваться в огромные очереди перед медучреждениями, чтобы попасть на прием к терапевту. С тех пор ситуация ненамного изменилась, что, впрочем, нисколько не мешает чиновникам из петербургского Комздрава рапортовать о якобы планомерном снижении дефицита участковых педиатров и терапевтов.