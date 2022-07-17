Минобороны РФ сообщило о массовых случаях дезертирства в украинской армии

Минобороны РФ сообщило о массовых случаях дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины, передает корреспондент Накануне.RU.

В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуев Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава второго и третьего батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники.



"На фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства. Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Напомним также, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города ОДЕССА уничтожен склад хранения противокорабельных ракет "Harpoon" переданных Украине странами НАТО.

В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня "HIMARS", производства США.

В результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожено до 65 националистов и свыше 10-ти единиц специальной автомобильной техники.

Ранее мы писали, что в распоряжении армии России появилась американская реактивная система залпового огня HIMARS. Про этом было до конца неизвестно, захвачена ли установка РСЗО HIMARS в бою или была продана коррумпированными украинскими военными. Но на данный момент установка уже в России.

Доступ к технологиям HIMARS даст российским военным представление об уязвимых местах американской РСЗО, в том числе для средств РЭБ и ПВО.