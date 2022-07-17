17 Июля 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
РСЗО HIMARS (2022) | Фото: tehnomil.net

Американский комплекс HIMARS уничтожен в ДНР

Пусковая установка и транспортно-заряжается машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США уничтожены в районе населенного пункта Красноармейск ДНР высокоточным оружием наземного базирования, сообщило Минобороны РФ.

Также высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО.

Ранее мы писали, что в распоряжении армии России появилась американская реактивная система залпового огня HIMARS. Про этом было до конца неизвестно, захвачена ли установка РСЗО HIMARS в бою или была продана коррумпированными украинскими военными. Но на данный момент установка уже в России.

Доступ к технологиям HIMARS даст российским военным представление об уязвимых местах американской РСЗО, в том числе для средств РЭБ и ПВО.

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Ранее 17.07.2022 14:47 Мск Минобороны РФ сообщило о массовых случаях дезертирства в украинской армии


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