Американский комплекс HIMARS уничтожен в ДНР

Пусковая установка и транспортно-заряжается машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США уничтожены в районе населенного пункта Красноармейск ДНР высокоточным оружием наземного базирования, сообщило Минобороны РФ.

Также высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО.

Ранее мы писали, что в распоряжении армии России появилась американская реактивная система залпового огня HIMARS. Про этом было до конца неизвестно, захвачена ли установка РСЗО HIMARS в бою или была продана коррумпированными украинскими военными. Но на данный момент установка уже в России.

Доступ к технологиям HIMARS даст российским военным представление об уязвимых местах американской РСЗО, в том числе для средств РЭБ и ПВО.