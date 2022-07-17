17 Июля 2022
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коллаж, Зеленский, Байден (2022) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Байден потребовал от Зеленского удержать Славянск и Краматорск

Администрация президента США дала понять Владимиру Зеленскому, что Украина не может потерять контроль над Славянском, Краматорском и Артемовском (Бахмутом). На Западе это будет воспринято как разгром ВСУ, что спровоцирует сворачивание военной и финансовой помощи Украине, пишет телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского.
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Также отмечается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил Зеленскому о тяжелой ситуации в Северске, который российские войска атакуют с нескольких сторон. Он снова просит отвести войска, чтобы сберечь их для обороны Славянска и Краматорска, что неоднократно предлагал раньше. Как пишут другие каналы, Киев, с одной стороны, не собирается удерживать Северск любой ценой, но с другой - ВСУ поставлена задача задержать там продвижение российских войск, поэтому разрешение на отвод войск не дается перед угрозой их окружения.

В США финансирование воюющей Украины критикуют все громче. Известный телеведущий Такер Карлсон заявил, что "самые нечестные люди громче всех кричат о конфликте с Россией", а президент Джо Байден вместо решения многочисленных внутренних проблем шлет деньги и оружие "коррумпированному и авторитарному правительству Украины", - сказал он.

Западные СМИ в последние недели пишут о том, что военная поддержка Украины оборачивается слишком большими издержками для Запада при весьма туманных перспективах.

Теги: США, Украина, Славянск, Краматорск



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