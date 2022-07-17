В Прикамье мужчина похитил 13-летнюю девочку

В Пермском крае 42-летний неоднократно судимый житель поселка Теплая Гора подозревается в похищении 13-летней девочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении несовершеннолетней".

По предварительной информации, 15 июля подозреваемый встретил в лесу рядом с поселком девочку, которая выгуливала собаку. Угрожая ребенку ножом, мужчина связал ей руки. Он удерживал потерпевшую в лесу до позднего вечера. Сбежать от него девочка смогла лишь когда он уснул. Она рассказала о произошедшем.

В настоящее время следователем следственного отдела по Горнозаводску проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, в том числе мотива совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.