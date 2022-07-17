17 Июля 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

В Прикамье погиб ребенок: девочка захлебнулась в баке с водой

Следователи устанавливают обстоятельства гибели маленькой девочки в селе Григорьевское Нытвенского городского округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По данным следствия, 15 июля девочка 2019 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, упала вниз головой в бак с водой, предназначенной для полива. Ребенок захлебнулся.

"В настоящее время следователем Нытвенского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Теги: уголовное дело, бак с водой, полив



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