В Прикамье погиб ребенок: девочка захлебнулась в баке с водой

Следователи устанавливают обстоятельства гибели маленькой девочки в селе Григорьевское Нытвенского городского округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По данным следствия, 15 июля девочка 2019 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, упала вниз головой в бак с водой, предназначенной для полива. Ребенок захлебнулся.

"В настоящее время следователем Нытвенского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.