17 Июля 2022
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Общество Челябинская область
Карабаш (2022) | Фото: пресс-служба РМК

От пожарного депо — до уникального кафе: новые социально значимые объекты открылись в Карабаше при поддержке РМК

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Карабаш. Здесь сегодня отмечают День металлурга и 200-летие города. В рамках поездки он ознакомился с ходом строительства новых общественно значимых объектов города и принял участие в открытии пожарного депо. Проекты реализованы при поддержке РМК, об этом сообщили в пресс-службе промышленной группы.

Пожарное депо появилось в рамках соглашения между ГУ МЧС России по Челябинской области и заводом "Карабашмедь". Ранее пожарные базировались в здании бывшего газового хозяйства медеплавильного завода. Теперь у сотрудников МЧС есть новый комплекс зданий на территории более 3,5 тыс. кв. м. Он включает основной корпус, учебно-тренировочную башню и теплодымокамеру.

Пожарная часть, пожарный, МЧС(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Пожарная часть(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Кроме того, на средства предприятия новое депо полностью укомплектовали всем необходимым для работы, а также приобрели несколько единиц современной пожарной спецтехники.

А при храмовом комплексе в честь святителя Иоанна Златоуста появилось здание воскресной школы. Помимо детской и взрослой воскресных школ, здесь разместились трапезная, кухня, административные и хозяйственные службы храма, а также комнаты для паломников.

(2022)|Фото: пресс-служба РМК

(2022)|Фото: пресс-служба РМК

В праздничный день город пополнился новой точкой притяжения — в Карабаше свои двери открыла кафе-пекарня "Плюшки-Ватрушки". Для производства хлебов здесь используются самые современные технологии. Посетителям предлагается разнообразная выпечка и свежесваренный кофе, а также вкусные завтраки, обеды и ужины.

"Плюшки-ватрушки"(2022)|Фото: пресс-служба РМК

В Карабаше и Кыштыме сегодня проходит масштабное празднование Дня металлурга. Карабаш в этот день также отмечает 200-летие, а Кыштымский медеэлектролитный завод — 265-летие. Соорганизатором праздничных мероприятий в двух южноуральских городах выступает Группа РМК.

Теги: РМК, День металлурга



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