В День металлурга в Кыштыме при поддержке РМК открылся новый ФОК

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Кыштым. Поездка была приурочена к празднованию Дня металлурга и 265-летия КМЭЗа (входит в Группу РМК). В рамках праздничных мероприятий в городе губернатор принял участие в церемонии открытия нового ФОКа, сообщили в пресс-службе РМК.

ФОК "Металлург" построен всего за 10 месяцев вместо 15-ти запланированных. В новом спортивном комплексе площадью более 2-х тысяч квадратных метров жители города смогут заниматься волейболом и баскетболом, мини-футболом, единоборствами, настольным теннисом и скалолазанием. Кроме того, в комплексе оборудованы зал силовых тренажеров, фитнесс-зал, электронный тир и сауна.

Спортивная инфраструктура рассчитана на 200 тысяч посещений в год. Строительство объекта профинансировал КМЭЗ.

В Карабаше и Кыштыме сегодня проходит масштабное празднование Дня металлурга. Карабаш в этот день также отмечает 200-летие, а Кыштымский медеэлектролитный завод - 265-летие. Соорганизатором праздничных мероприятий в двух южноуральских городах выступает Группа РМК.