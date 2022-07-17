Гибель биатлониста в крушении вертолета на Камчатке официально подтвердили

Глава Мильковского района Камчатского края Николай Сепко и Союз биатлонистов России (СБР) официально подтвердили гибель 25-летнего биатлониста Игоря Малиновского, который был пилотом рухнувшего в Камчатском крае вертолета Robinson RA- 07350, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава района выразил соболезнования родным и близким спортсмена в социальной сети "ВКонтакте".

"Самый титулованный юниор в мире, пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров, мастер спорта Российской Федерации Игорь Малиновский прославил родное Мильково и Камчатский край в России и за рубежом. Светлая память об Игоре Малиновском навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Соболезнования принесли и в СБР.

"Погиб многократный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Он обожал биатлон и авиацию. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал на родной Камчатке <...> Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря".

Игрь Малиновский родился 18 марта 1997 года в селе Мильково Камчатской области. Закончил Мильковскую среднюю школу N 1, Омский летно-технический колледж гражданской авиации и получил лицензию пилота вертолета Ми-8, прошел переподготовку в учебном центре в Владивостоке.

Был многократным золотым и серебряным чемпионом среди юниоров.

16 июля 2022 вертолет Robinson летевший по маршруту: кальдера вулкана Узон - село Мильково потерпел крушение. Сегодня пропавший борт был обнаружен попутным вертолетом в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон. Помимо Малиновского на борту было еще два пассажира. По некоторым данным, это бывший топ-менеджер "Эльдорадо" , "Simple", а также "ЦУМ" Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

По информации МЧС, при крушении никто не выжил.