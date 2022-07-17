Замглавы ВГА: референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ состоится

Референдум по вхождению в состав России Херсонской области состоится в любом случае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилла Стремоусова.

При этом дату проведения референдума власти Херсонской области пока назвать не готовы.

"Будет референдум осенью или зимой - здесь не об этом идет речь. Речь о том, что мы идем в состав РФ, референдум в любом случае состоится", - заявил Стремоусов. Он отметил, что референдум будет важным для освобожденных территорий.

Он также добавил, что власти Херсонской области не хотят превращаться в популистов, называя даты, в которых не уверены до конца. "Референдум на самом деле будет очень важным для всех освобожденных территорий", - отметил Стремоусов.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил журналистам, что в регионе создается избирательная комиссия, а референдум планируется провести в первой декаде сентября. В середине марта Министерство обороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в регионе была сформирована военно-гражданская администрация. В области сохраняется высокий уровень террористической угрозы, есть попытки дестабилизировать ситуацию со стороны диверсионно-разведывательных групп, работающих по указанию Украины.

Напомним также, что 15 июля штаб по подготовке референдума о вхождении Луганской народной республики в состав России создали в ЛНР.

Как сообщало Накануне.RU министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. По словам министра, в течение двух недель взяты под контроль 25 населенных пунктов. Операция завершилась 3 июля освобождением Лисичанска.