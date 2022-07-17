Сайт Накануне.RU более четырех месяцев подряд атакуют хакеры

Сайт РИА Накануне.RU успешно отражает DDoS-атаки, которые непрерывно ведутся на наш ресурс, начиная с апреля месяца.

Происходит огромное количество не кэшируемых обращений к сайту. Атака идет с серверов, расположенных по всему миру. Но больше всего – из США и Европы. Злоумышленники постоянно пытаются обойти нашу защиту, придумывая новые способы атаки. Но на данный момент мы успешно противодействуем ей.

Предупреждаем наших читателей, что в ближайшие часы могут наблюдаться перебои с сайтом на пару минут.

Напомним, DDoS-атаки на сайт Накануне.RU ведутся с марта 2022 года.