17 Июля 2022
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Накануне.RU, накануне, логотип (2021) | Фото: Накануне.RU

Сайт Накануне.RU более четырех месяцев подряд атакуют хакеры

Сайт РИА Накануне.RU успешно отражает DDoS-атаки, которые непрерывно ведутся на наш ресурс, начиная с апреля месяца.

Накануне.RU логотип(2021)|Фото: Накануне.RU

Происходит огромное количество не кэшируемых обращений к сайту. Атака идет с серверов, расположенных по всему миру. Но больше всего – из США и Европы. Злоумышленники постоянно пытаются обойти нашу защиту, придумывая новые способы атаки. Но на данный момент мы успешно противодействуем ей.

Предупреждаем наших читателей, что в ближайшие часы могут наблюдаться перебои с сайтом на пару минут.

Напомним, DDoS-атаки на сайт Накануне.RU ведутся с марта 2022 года.

Теги: Накануне.RU, сайт, DDos-атака



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