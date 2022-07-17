На Камчатке нашли пропавший вертолет с туристами: никто не выжил

Экипаж и пассажиры вертолета Robinson RA- 07350 погибли. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пропавший на Камчатке борт Robinson был обнаружен сегодня днем обнаружен попутным вертолетом. Судно упало в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон. При крушении никто не выжил.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолет Robinson RA- 07350 вылетел в 12.22 по маршруту Мильково – Долина гейзеров – Кальдера вулкана Узон с двумя пассажирами на борту. В назначенное время пилот не вышел на связь с ОрВД. К поискам вертолета незамедлительно подключились экстренные службы

По данным telegram-канала 112, на борту якобы находился пилот - многократный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский, а также два пассажира: бывший топ-менеджер "Эльдорадо" , "Simple", а также "ЦУМ" Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.