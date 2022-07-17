17 Июля 2022
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крестный ход 2022, царские дни (2022) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В крестном ходе в рамках проведения царских дней в Екатеринбурге прошли почти 46 тысяч человек

В этом году «Царские дни» проходят в тридцатый раз, и впервые за три года без ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

За полтора часа до вечерней божественной литургии на площади перед Храмом на Крови было все занято людьми, а к моменту начала крестного хода православных верующих, по данным организаторов, было 46 000 человек.

крестный ход 2022, царские дни(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Вместе с Митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением верующие прошли 18 км до монастыря на Ганиной Яме, где захоронены останки Николая II и его семьи. Путь занял всего 3 часа 44 минуты.

крестный ход 2022, царские дни(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Крестный ход получился такой радостный и быстрый. Мы сейчас обратили внимание, что в прошлом году, когда мы шли, солнце уже взошло. Не было ни жары, ни дождя, ни духоты, и люди, которые шли, друг другу передавали внутреннюю радость — было очень хорошо, благодарно и не тяжело», — поделился эмоциями Владыка Евгений после утренней молитвы.

крестный ход 2022, царские дни(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Накануне стало известно, что в Екатеринбурге официально разместились 5014 паломника из России и других стран, в том числе Грузии и Казахстана. Все они приехали на Урал группами от 14 до 72 человек вместе с настоятелями своих приходов.

александр андреев, фонд святой екатерины(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Я встретил и общался с американцами, сербами, узбеками, с жителями Германии, Молдавии, Прибалтики. Это те, кого только я встречал, но я не сомневаюсь, что этот круг значительно шире», — сказал митрополит Евгений.

крестный ход 2022, царские дни(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

На территории монастыря высадили более 1000 лилий разных сортов. Лилии, как отметил организаторы, были любимые цветы жены Николая II.

Отметим, что организацию и проведение царских дней традиционно поддерживает Фонд святой Екатерины.

Теги: фонд святой екатерины, царские дни, крестный ход



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