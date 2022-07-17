В Ханты-Мансийске при столкновении маломерных судов погиб человек

Сегодня утром на реке Иртыш в районе лодочной станции Ханты-Мансийска произошло столкновение двух маломерных судов.



Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в результате столкновения один человек погиб.



Моторная лодка, допустившая столкновение, и лица, находившиеся в ней скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивает полиция.



Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка.