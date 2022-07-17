17 Июля 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
лодка, столкновение (2022) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Ханты-Мансийске при столкновении маломерных судов погиб человек

Сегодня утром на реке Иртыш в районе лодочной станции Ханты-Мансийска произошло столкновение двух маломерных судов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в результате столкновения один человек погиб.

Моторная лодка, допустившая столкновение, и лица, находившиеся в ней скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивает полиция.

Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка.

Теги: лодка, столкновение, маломерные суда



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