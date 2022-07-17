В Екатеринбурге начался крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы

В Екатеринбурге началось одно из главных событий "Царских дней" - Крестный ход. Паломники пройдут от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы – по маршруту от места убийства семьи Николая II к месту уничтожения останков семьи Романовых и их верных слуг.

Перед началом шествия глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Викентий сообщил, что царская семья после своей гибели попала в царствие небесное. Они заслужили своей жизнью такое право.

"Сейчас мы пойдём крестным путём, которым везли останки царской семьи. Это путь, освящённый кровью, благодатный, приносящий нам большое утешение. Крестный ход – сугубые молитва и покаяние", - сказал митрополит Викентий.

Маршрут крестного хода: улица Царская – улица Толмачева – пр. Ленина – улица Татищева – улица Токарей – улица Халтурина – улица Техническая – улица Решетская – Железнодорожный лесопарк – посёлок Шувакиш – урочище Ганина Яма.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Telegram-канале в годовщину расстрела Николая II и его семьи высказался об этом событии.

"Сегодня в Екатеринбурге пройдёт крестный ход в память об убийстве семьи императора Николая II. Я не мог не сходить на богослужение в Храм-на-Крови. Это важная часть уральской истории, уральского самосознания. Эта трагичная страница навсегда останется с нами, многим следующим поколениям предстоит помнить об этом и отмаливать этот грех", - написал Куйвашев.