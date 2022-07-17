Многим поколениям предстоит отмаливать убийство Николая II, - Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Telegram-канале в годовщину расстрела Николая II и его семьи высказался об этом событии.

"Сегодня в Екатеринбурге пройдёт крестный ход в память об убийстве семьи императора Николая II. Я не мог не сходить на богослужение в Храм-на-Крови. Это важная часть уральской истории, уральского самосознания. Эта трагичная страница навсегда останется с нами, многим следующим поколениям предстоит помнить об этом и отмаливать этот грех", - написал Куйвашев.

Напомним, сейчас у Храма-на-Крови идёт Божественная литургия, вскоре начнётся ерестный ход.