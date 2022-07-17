17 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев (2021) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев прибыл на главную службу Царских дней

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл на главную службу Царских дней – Божественную литургию, совершаемую в каждую годовщину гибели Николая II и его семьи.
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Литургию возглавляют митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, епископ Исикульский и Русско-Полянский Феодосий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Шадринский и Далматовский Владимир, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий, сообщает Екатеринбургская епархия.

За богослужением молятся глава региона Евгений Куйвышев, председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина, региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова; заместитель председателя Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, историк и писатель Пётр Мультатули, потомок верного Царского слуги, повара Ивана Харитонова. Перед началом службы митрополит Евгений отметил, что "мы собрались вместе, чтобы обратиться единым сердцем к Богу".

"О чём мы будем молиться? Хочу призвать внимательно отнестись к словам, которые мы уже выучили наизусть, пропустить их через своё сердце. Мы будем молиться о мире всего мира, благостоянии церквей, о властех, воинстве земли нашей, изобилии плодов земных, мы в этом очень нуждаемся. Насколько наши сердца будут обращены к Богу, насколько мы получим то, что требуется", - сказал владыка.

Теги: Евгений Куйвашев, Царские дни, Божественная литургия



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