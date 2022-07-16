Сенатор от ХМАО удивился тому, "сколько всего есть в Югре"

Сенатор Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков высказался о фестивале "ПикникХМ", который состоялся в Ханты-Мансийске.

"Вместе с жителями столицы Югры провёл субботний день на набережной Иртыша. Сегодня здесь проходит общественное мероприятие "ПикникХМ", которое сделано руками инициативных жителей для земляков", - написал Исаков на своей странице "Вконтакте".

На мероприятии представлены различные творческие и спортивные зоны, полезные лектории, мастер-классы на любой вкус, палатки от разных организаций, выставки югорских мастеров, архитектурные объекты и фотозоны.

"Восхищён масштабом организации мероприятия, удивлён, сколько всего есть в родной Югре, как много инициативных и талантливых людей. Прогулялся по площадкам, познакомился с югорскими производителями товаров ручной работы. Бренды Югры – отдельная история. Приятно удивлён качеству и разнообразию их продукции", - написал Исаков.



В этом году тема "Пикника" – река жизни.

"Водная дорога складывается из множества ручейков, что наполняют её, тогда получается что-то большое и важное. Так и мы с вами, объединившись в команду или с друзьями, можем создать, изменить и направить свою "реку" в нужное русло", - написал Исаков.